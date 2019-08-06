https://static.news.ru/photo/39c2cae6-b859-11e9-b6ac-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух заместителей главы пограничной службы.

Документы опубликованы на сайте украинского лидера. Свои должности покинут Юрий Гресько и Артур Пименов. Первый работал на своём посту с 2018 года. Второго назначили в 2019 году.

Освободить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины, — говорится в одном из указов.

С июня текущего года погранслужбу Украины возглавляет Сергей Дейнеко. Его предшественником был Пётр Цигикал.

Ранее News.ru писал о том, что менее $1 тысячи составила зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль. Руководство его офиса при этом уже три месяца работает бесплатно.