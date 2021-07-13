Зеленский отказался считать русский язык собственностью России

Русский язык не является собственностью России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на конференции «Украина 30. Гуманитарная политика», сообщает «Газета.Ru».

Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык — это не собственность России, — сказал политик.

По его словам, если украинец будет говорить на русском языке на улице, то его не станут штрафовать. Зеленский подчеркнул, что утверждения об обратном не являются правдивыми, но при этом «некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность» об этом говорить.

Ранее украинский лидер заявил, что отношения между Россией и Украиной больше похожи на отношения Каина и Авеля. Он также высказал мнение, что русские и украинцы никогда не будут одним народом, хотя у них есть много общего. По его словам, если бы они были едины, то на здании Госдумы в Москве был бы установлен государственный флаг Украины, а москвичи использовали для расчётов гривны.