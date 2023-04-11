Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону на 14,5 миллиарда долларов

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, утвержденный парламентом, о повышении оборонного бюджета на 14,5 миллиарда долларов. Как уточнил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, это рекордное повышение в истории страны.

Президент подписал рекордное увеличение бюджета 2023 года. Законопроект № 9105 вступит в силу послезавтра, — отмечается в сообщении Железняка.

Из этой суммы 372,4 миллиарда гривен (около 10 миллиардов долларов) пойдут на Министерство обороны, 98,3 миллиарда (2,6 миллиарда долларов) — на систему МВД, 4,6 миллиарда гривен (124,5 миллиона долларов) — на Главное управление разведки, 9,3 миллиарда (251,6 миллиона долларов) — на службу безопасности, 31,6 миллиарда (около 855 миллионов долларов) — на администрацию госспецсвязи.

Парламент принял государственный бюджет на 2023 год с дефицитом 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер-министр Денис Шмыгаль указал, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы в размере 1,28 триллиона гривен (около 34,7 миллиарда долларов) и расходы — 2,57 триллиона гривен (около 69,5 миллиарда долларов). Ежемесячный дефицит бюджета оценен в 3 миллиарда долларов, которые Украина планирует покрыть за счет внешних займов.

Ранее бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук рассказал YouТube-каналу Judging Freedom, что Зеленский готов пойти на передачу части западных территорий Украины Польше в обмен на помощь в захвате Крыма. Он добавил, что в ходе недавнего визита украинского лидера в Варшаву стороны обсудили полномасштабную военную помощь ВСУ.