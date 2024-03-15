Зеленский устроил чистку в рядах ВСУ из-за страха бунта Рогов: Зеленский после доклада о возможном бунте начал чистку в рядах ВСУ

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о возможном бунте начал проводить чистку в рядах национальной армии, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, речь идет о командовании ВСУ.

Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, — отметил Рогов.

Еще до отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного украинский лидер в страхе из-за начала возможного военного переворота приказал перебросить в Киев наиболее близкие ему части спецназа, добавил он. Однако, по мнению главы движения, бунт на территории Украины невыгоден кураторам государства.

Здесь главное — понимать, что Украина сегодня — это банановая республика. И переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами, — констатировал Рогов.

Ранее источник в российских силовых структурах передал РИА Новости, что недовольные политикой Киева украинские военные намерены создать радикальную партию с боевым крылом. Новая сила будет добиваться свержения власти силовыми методами, подчеркнул собеседник издания.