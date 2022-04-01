Зеленский усомнился в готовности США помогать Украине

Отказ США поставлять Украине военные самолёты и ракеты может вызвать сомнения в реальной готовности Вашингтона оказывать помощь Киеву, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что продолжает верить президенту США Джо Байдену.

По словам Зеленского, украинским военным не нужны поставляемые Западом бронежилеты и каски, они нуждаются в тяжёлом вооружении.

Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолёты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолёты, — сказал он.

Зеленский отметил, что отсутствие оперативности в вопросе поставок оружия может вызвать подозрения в том, что за этим «кроется какая-то игра». Зеленский же не хочет верить в то, что западные партнёры действительно играют с Украиной в игры.

Он также посетовал на нежелание Запада принимать его страну в НАТО. Он назвал это ошибкой и заявил, что Украина способна сделать Альянс значительно сильнее.

Ранее Зеленский назвал страны, которые хотел бы видеть в качестве гарантов безопасности Украины. Он назвал США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию. Также Киев желал бы увидеть в числе этих стран Китай. Кроме того, по словам главы государства, желание выступить в данной роли выразили Израиль и Ирландия.