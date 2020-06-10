Зеленский не уверен, на своём ли месте находится Аваков

https://static.news.ru/photo/2a527998-abb1-11ea-862e-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал главе МВД Украины Арсену Авакову уйти в отставку, однако собирался провести с ним встречу.

Украинский лидер отметил, что не может дать однозначный ответ о том, на своём ли месте Аваков, после событий в Кагарлыке и Броварах. По его словам, в других странах сам министр должен нести ответственность за такие вещи.

Также Зеленский подчеркнул, что с Аваковым имеется договорённость, согласно которой дела Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета должны быть доведены до конца, отметив, что убийство Шеремета — личная ответственность Авакова.

Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим был и как это сделано, — сказал президент Украины.

Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. В преступлении подозревают пятерых человек, некоторые из них — ветераны боевых действий на востоке Украины.

Гандзюк была известна своей работой в области противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов. 31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца она скончалась.

Ранее Зеленский заявил, что понимает мотивы протестующих, требующих отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, но при этом оговорился, что сейчас альтернативы главе МВД нет, писал NEWS.ru.