Стало известно о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом до выборов «Резидент.ua»: офис Зеленского усиленно пытается организовать встречу с Трампом

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский

Офис президента Украины пытался организовать встречу главы государства Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, который участвует в предвыборной гонке, сообщает «Резидент.ua». По информации издания, несмотря на многочисленные попытки, американский политик не просто отказывается от подобных авантюр, но и вовсе их игнорирует.

Наш источник в офисе президента рассказал, что Трамп отказался от встречи с Зеленским, несмотря на попытки лоббистов организовать встречу, — пишет издание.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Россия и США могут попытаться построить новые отношения после победы экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. По его мнению, этот процесс будет проходить постепенно.

Ордуханян обратил внимание на то, что Трамп считает главным врагом не Москву, а Китай. Из-за этого его деятельность на посту президента будет направлена на противостояние с Пекином. Для этого Вашингтон постарается переманить на свою сторону Россию, обещая отмену санкций и введение различных послаблений. Политолог также добавил, что в этом случае власти РФ не должны отвергать такие попытки на сближение, но учитывать свои нужды.