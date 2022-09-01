Зеленский упразднил делегацию Украины в Контактной группе Президент Украины Зеленский упразднил делегацию страны в Контактной группе

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил делегацию страны в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке. Соответствующие указы опубликованы 1 сентября на сайте главы государства. Они отменяют шесть предыдущих официальных документов.

Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 г. № 167/2020 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе, — говорится в тексте.

Данный указ отменяет шесть ранее действовавших президентских указов 2020-2021 годов о составе делегации страны и ее работе в Контактной группе.

Документ вступает в силу со дня публикации.

В рамках работы Контактной группы, куда входили представители РФ, Украины и ОБСЕ, проводились переговоры в так называемом нормандском формате. В результате этого в 2014-2015 годах удалось достичь договоренностей о согласовании плана мирного урегулирования и прекращения огня в Донбассе (Минские соглашения).

Ранее в США усомнились, что Украине удастся вернуть утраченные земли. Об этом заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор. Он отметил, что об этом осведомлен американский лидер Джо Байден. По мнению Макгрегора, Вашингтон стоит за президентом Украины Владимиром Зеленским и заставляет его продолжать сражение.