Зеленский уличил Иран во лжи о количестве дронов, поставленных России

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что «небольшое количество» иранских беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до начала военной операции РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы страны. По его словам, киевская армия «ежесуточно» сбивает тегеранские дроны.

Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что таки поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они солгали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немногое и еще до начала полномасштабного вторжения, — заявил Зеленский.

По словам главы государства, только за прошедшие сутки было уничтожено 11 «Шахедов».

Зеленский также добавил, что у Киева есть информация о том, что иранские инструкторы учили российских военных пользоваться дронами, «а в Тегеране об этом вообще молчат». В этой связи президент Украины добавил, что если в Иране и в дальнейшем «будут врать об очевидном», то мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать «террористическое сотрудничество российского и иранского режимов» и «то, чем Россия платит Ирану за такое сотрудничество».

Ранее глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахия заявил, что Тегеран поставил в Россию небольшое количество БПЛА за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. При этом он опроверг информацию о передаче Москве иранских баллистических ракет.