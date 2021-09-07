Зеленский: украинской разведке аплодирует весь мир

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинским разведчикам «аплодирует весь мир». Так он отметил на своей странице в Twitter действия военных по эвакуации украинских граждан из Афганистана.

Также украинский лидер поздравил разведчиков с профессиональным праздником. Он обратил внимание на их «ключевую роль» в обеспечении национальной безопасности и защите государственных интересов Украины.

Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. <...> После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! — написал Зеленский в соцсети.

До этого стало известно, что Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек. Для этого понадобилось шесть гуманитарных рейсов.

Ранее Зеленский во время встречи с американскими конгрессменами, которые посетили Киев, выразил им благодарность за антироссийские санкции. Он призвал США усилить ограничительные меры в связи с проектом «Северный поток — 2».

Кроме того, обсуждалась тема Донбасса, в частности, в контексте подготовки совместных стратегических учений «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Зеленский выразил обеспокоенность этими манёврами и назвал их «вызовом для региона». Кроме того, он заявил, что рассчитывает на поддержку в вопросе желания Украины стать членом НАТО.