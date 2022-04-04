Зеленский: Украина заинтересована в дипломатическом решении проблем

Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский при посещении города Бучи в Киевской области. По его словам, которые приводит ТАСС, власти страны намерены продолжить в том числе и дипломатические усилия по созданию соглашения с Россией.

Украина должна обрести мир, — сказал Зеленский.

Ранее президент фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предположил, что на Украине может быть установлен жёсткий авторитарный режим президента Владимира Зеленского в том случае, если цели российской спецоперации не будут полностью выполнены. По его словам, ситуация с элитным раскладом в этой стране теперь зависит от исхода спецоперации.

Минченко уточнил, что если Россия будет вынуждена занимать значимую территорию Украины, то влияние крупных олигархов или сократится, или они пойдут на сделку. Между тем среди представителей крупного украинского бизнеса нет людей, которые бы высказывались в пользу переформатирования Украины. При этом влияние крупных бизнесменов на внутреннюю политику Украины будет снижаться, а вариантов спасения своих активов в текущей ситуации у них нет. Это и может вызвать в жизни жёсткий авторитарный режим Зеленского, который пользуется в том числе и поддержкой стран Запада.