Зеленский: Украина не получала от Запада самолётов

Западные партнёры не направляли Украине никаких военных самолётов, заявил президент страны Владимир Зеленский, которого цитирует ТАСС. При этом он отметил, что рассчитывает на поставки от стран-союзниц тяжёлых вооружений и видит попытки увеличить такую помощь.

Никаких поставок любых самолётов у нас ещё не было, — сказал Зеленский.

Накануне командование ВСУ заявило, что Киеву были предоставлены лишь авиазапчасти.

Ранее заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что не следует направлять тяжёлые вооружения ФРГ на Украину, поскольку они необходимы немецкой армии. Он отметил, что отправив боевые машины пехоты (БМП) типа Marder на службу в ВСУ, Германия лишится возможности участвовать в боевой группе Словакии и реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Тем временем США приступили к обучению части украинских военных применению американских гаубиц. Ранее в военном ведомстве Соединённых Штатов сообщали, что начнут процесс обучения Вооружённых сил Украины при поступлении арсенала.