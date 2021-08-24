Зеленский учредил новый государственный праздник на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, зарождение украинской государственности будут отмечать в День крещения Киевской Руси, а именно 28 июля. Зеленский заявил, что этот день будет нерабочим.

Ранее Зеленский подписал указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, его будут отмечать 29 августа. По словам украинского лидера, праздник будет отмечаться ежегодно. Его празднование будет проходить без военного парада в Киеве.

Также Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц. В сопроводительных документах отмечается, что прежнее название праздника не полностью передавало его суть и содержание, так как многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.