13 сентября президент Украины как минимум на день стал королём информационного пространства. На Украине состоялась 16-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии, где он выступал и наговорил много знаковых вещей. Что характерно, прошла она в Художественном арсенале в Киеве, потому что Ялты на Украине больше нет, а вот стратегия осталась.

О том, что президент обещал украинцам в сфере улучшения качества жизни, мы пока писать не будем. В конце концов, это их — украинцев — как избирателей дело. Для нас важнее, что он говорил по темам, так или иначе касающимся украино-российских отношений. Тем более что в последнее время появилась предметная надежда на их заметное улучшение.

Конечно же, Зеленский пообещал вернуть Украине Крым. И даже заявил, что у него есть сразу несколько идей о том, как это сделать. Правда, раскрывать какие-либо детали он не стал.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи, — завил он, добавив, что планирует бороться за полуостров «не только словами».

Страшно подумать, какие хитроумные замыслы зародились в глубинах офиса украинского президента. Возможно, подошлёт отборных диверсантов, которые под покровом ночи повесят на каждом столбе в Крыму сине-жёлтые флаги, а может, подобно древним предкам, выкопают ещё одно Чёрное море с новым Крымом и сотрут из всех учебников и атласов упоминания о старом.

Зато планы в отношении Донбасса он описал более детально, здесь никакой тайны. Зеленский уверен, что если подержать санкции против России ещё чуть-чуть, то отделившаяся часть Украины обязательно вернётся.

Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я не раз говорил: единственный путь к этому — это дипломатия. Её мощное и действенное оружие — это именно санкции, — заявил он.

Предвосхищая возражения западных партнёров о том, что санкции существуют уже пять лет, а кроме всеобщих убытков эффекта не видать, он всё доступно объяснил.

Я не устаю повторять всем нашим мировым партнёрам — очень им благодарен, нам помогают, но иногда думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьёзно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги — это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены, — сказал, как отрезал, Зеленский.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Мощно, свежо, неожиданно. Даже его предшественник Порошенко, обивший пороги каждого европейского не то что лидера — чиновника, не позволял себе такой самоуверенности. А Зеленский не постеснялся, взял — и обложил всех партнёров «налогом на мир». Правда, всё ещё не раскрыта тема того, как это поможет убедить Донбасс сложить оружие, но сам полёт мысли не может не впечатлять.

Правда, насчёт одного из способов возможного прекращения войны он всё же высказался — по поводу введения миротворцев в регион. Зеленскому, в отличие от его предшественника, эта идея не нравится. Если Порошенко утверждал, что ввод миротворческих сил ООН позволит ему «освободить» Донбасс, то новый глава государства видит в этом лишь риски.

Я очень осторожно отношусь к этой теме — миротворцев на Донбассе. Я знаю, что прежняя власть обсуждала, как ввести миротворческую миссию. Почему я осторожен? Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был абхазский сценарий или приднестровский, когда миротворцы встанут на линии разграничения и потом уже никуда не уйдут, — сказал он.

Прозвучала в его выступлении и очень обнадёживающая вещь: новому обмену заключёнными между Москвой и Киевом, судя по всему, быть, как и личной встрече Зеленского и Путина в рамках саммита в «нормандском формате».

Сейчас мы готовим другие списки и ждём нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в «нормандском процессе», — сказал он и добавил, что встреча на высшем уровне в «нормандском формате» состоится до конца месяца.

Что у нас остаётся в конечном итоге от этого яркого выступления? Традиционные уже для публичных украинских политиков мечты о том, что Крым однажды вернётся, вера во всемогущество западных санкций, никак не подкреплённая накопленным опытом, и хорошие новости о скором обмене. Если списать первые два пункта на политическую традицию страны, то можно робко надеяться, что первые шаги на восстановление нормальных отношений между Киевом и Москвой не окажутся последними.