https://static.news.ru/photo/45e6f45a-dee7-11e9-8f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский первым выступит на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

По её словам, в это день будут выступать американский лидер Дональд Трамп, глава Бразилии Жаир Болсонару и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Владимир Зеленский выступает на уровне наивысших руководителей государств, в общих дебатах. Его выступление открывает завтра второй день этих дебатов, и это очень весомо, — подчеркнула она.

Мендель добавила, что на общих дебатах страны представляют их наивысшие руководители или главы делегаций.

Ранее News.ru писал, что Зеленский не попал в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций. Журналисты не нашли фамилию президента в перечне спикеров. Он выступит не в главном зале, а во время так называемых общих дебатов — наравне с учёными, журналистами и общественниками.