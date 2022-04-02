Зеленский: США не предоставили Украине гарантий безопасности

Киев не получил ни от одной страны в мире, включая США, гарантий безопасности, которых власти добиваются для урегулирования с Россией, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он уточнил, что благодарен Вашингтону за весомую военную помощь. Украинский лидер напомнил, что стране нужны юридические гарантии с описанием вооружений, человеческого фактора, санкционной политики, а также превентивного реагирования.

Мы очень благодарны США за поддержку. Это в самом деле очень весомая помощь. Но в том, что касается гарантий безопасности, мы пока их не получили ни от кого, а мы должны их получить, — заявил Зеленский.

Власти Украины говорят о согласии на внеблоковый и безъядерный статус при гарантиях безопасности со стороны ряда стран, среди которых называют пятёрку постоянных членов СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Читателей британской газеты Daily Mail ранее возмутились критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского о недостатке помощи Киеву. Британцы назвали украинского лидера «клоуном» и предложили ему самостоятельно «профинансировать собственный конфликт». Многие выразили мнение, что Зеленский провоцирует дальнейшие боевые действия только потому, что на это нацелены США и Европа. Некоторые выразили своё непонимание того, что Запад призывает к миру, но продолжает вооружать украинцев.