Зеленский сравнил события Второй мировой с войной в Донбассе

https://static.news.ru/photo/3bd59a10-b0a1-11eb-baa9-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что города восточной части страны должны отмечать две победоносные даты — не только День победы в Великой Отечественной войне 9 мая, но и освобождение в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня Победы.

Сохранить память о Второй мировой было нашей обязанностью, поэтому из поколения в поколение родители рассказывали о войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне уже родителям, и уже не деды внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что украинцы с гордостью ежегодно вспоминают подвиги героев, которые в составе советской армии сыграли важную роль в изгнании нацистов. Вместе с тем он выразил уверенность, что обязательно наступит день, когда «можно будет пройтись воскресным Донецком, Луганском и Ялтой».

Во Второй мировой, напомнил украинский лидер, погибли более 8 млн украинцев, война забрала не менее 50 млн человеческих жизней. Поэтому Киев не позволит приуменьшить роль украинцев в достижении победы, пообещал Зеленский.

Это была совместная победа, где все страны и народы, которые боролись с нацизмом, были важными, без приставки более или менее. И мы никому не позволим минимизировать вклад украинцев, которые не только защитили свою землю, но и в составе советской армии и войск союзнической антигитлеровской коалиции совместно с десятками других народов не дали нацистам господствовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште, Амстердаме, Риме, Берлине и многих других городах планеты, — резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Лидер отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.