Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с американским предпринимателем Стивом Джобсом. По мнению украинского лидера, его путь в политику схож с идеей Джобса о создании Apple. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления в Стэнфордском университете Владимир Зеленский отметил , что самой известной речью, провозглашённой в этих стенах, является речь Стива Джобса.

Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, с сумасшедших, на первый взгляд, идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу: это невозможно, — отметил Зеленский.

Он сообщил, что для реализации идеи ему пришлось стать президентом, а своей целью Зеленский видит улучшение жизни страны и её граждан. При этом он рассказал о приложении «Государство в смартфоне», разработанном на Украине. Оно позволяет оформить документы при рождении ребёнка, получить разрешение на строительство и открытие бизнеса и многое другое.

Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Какой вывод? Правильно — всё возможно. И наша цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтобы все граждане Украины могли голосовать на выборах в Интернете, — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сильной и успешной страной, станет лидером Европы.