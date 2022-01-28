Зеленский сопоставил мощь украинской армии с силами НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что армия его страны сопоставима по силе с войсками НАТО. Об этом глава государства заявил на встрече с иностранными СМИ, трансляция которой велась на странице офиса президента в Facebook.

Своё утверждение президент аргументировал тем, что украинская армия имеет военную практику.

Я считаю, что сегодня ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, это не какие-то там мальчишки, это серьёзная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня. Мы находимся как минимум на том же [уровне], потому что наша армия — практики, — заявил Зеленский.

Говоря об опыте украинской армии, президент отметил, что её военные «воевали, они похоронили своих друзей, но они защищали государство, они стреляли, они убивали, к сожалению». Украинский лидер отметил, что страна должна сделать всё, чтобы у неё была мощная армия.

Речь президента о мощи украинской армии касалась вопроса вступления или не вступления Украины в НАТО, о чём Зеленский потребовал честно ответить Запад. Глава государства поставил вопрос ребром, заявив, что альянс должен обозначить перспективы и ответить, почему страну не берут в НАТО.

Запад должен открыто сказать, будет ли Украина в НАТО, — заявил Зеленский, добавив, что Украина также ведёт переговоры об альянсе с другими странами.

При этом президент не сомневается, что ни она страна не будет защищать Украину, если Россия вдруг и вправду решится на масштабное вторжение. Украинский лидер отметил, что это «очень страшно для НАТО», потому что эта «полномасштабная война» будет идти и на границах некоторых стран НАТО.

Я считаю, что это нечестно, я очень откровенен в этом. Вот про это я говорю. Скажите причины. Если мы не в НАТО — ок. Назовите причины, почему мы не в НАТО. Скажите открыто, что мы никогда там не будем, — потребовал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Белый дом недоволен тем, что Киев открыто «преуменьшает угрозу» в связи с сообщениями о возможной эскалации Россией ситуации вокруг Украины. Из-за этого между США и Украиной «нарастает напряжённость».