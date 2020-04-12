Зеленский сообщил об усталости от борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/18ad33e4-7c73-11ea-afe9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал бороться с распространением коронавируса. Однако, по его словам, сдаваться он не намерен.

Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается, — говорится в обращении Зеленского, которое он разместил в Instagram.

Глава государства выразил уверенность, что удастся преодолеть сегодняшние трудности. Он ждёт того, момента, когда сможет сказать соотечественникам, что «на Украине заболевших и умерших нет», заявил Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский проинспектировал работу палаточного городка для заражённых коронавирусом в городе Покровске, в контролируемой Киевом части Донецкой области. После посещения 66-го Военно-мобильного госпиталя глава государства ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств № 3 Богдановка — Петровское.