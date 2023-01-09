Зеленский сообщил об усилении группировки ВСУ в районе Бахмута

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Владимир Зеленский

Группировка вооруженных сил Украины под в районе Бахмута и Соледара будет усилена, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в очередном видеообращении к нации. По его словам, в настоящее время этим занимается командование ВСУ.

Командование вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара, — заявил Зеленский.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, что Артемовск (российское название Бахмута) — это центральная точка Восточного фронта на Украине и серьезный логистический центр. По его словам, под городом находится система соледарских и бахмутских шахт, фактически сесть подземных городов с танками и боевыми машинами пехоты.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.

До этого о ситуации на Соледарском направлении докладывал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. В конце декабря он сообщал, что российские войска заметно продвинулись на этом направлении.