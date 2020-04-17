Зеленский сообщил об обсуждении с Россией обмена удерживаемыми лицами

https://static.news.ru/photo/d78f7dae-80eb-11ea-89d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва и Киев ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что 16 апреля Украина и самопровозглашённые республики Донбасса совершили очередной обмен пленными. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.

Следующий шаг: мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории России, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он добавил, что предложил в контактной группе по Донбассу в Минске провести переговоры в видеоформате, чтобы обсуждение проходило не по графику, а при необходимости. При этом Зеленский заявил, что понимает риски, связанные с коронавирусом, но жизнь не должна на нём останавливаться.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Зеленский возглавляет Украину с 20 мая 2019 года. До победы на выборах он был известен прежде всего как комик и продюсер. Зеленский был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основал студию с таким же названием, писал NEWS.ru.