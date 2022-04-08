Зеленский не захотел терять шанс решить конфликт дипломатией

Для Украины важно не потерять шанс урегулировать конфликт путём дипломатии, заявил в интервью агентству The Associated Press президент Владимир Зеленский. Он отметил, что разделяет настроения украинцев, которые не желают вести переговоры с российской стороной, однако добавил, что Киев «не хочет терять возможность решить всё дипломатически, если она есть».

Зеленский выразил уверенность, что украинцы всё-таки выберут мир.

Несмотря на надежды на мир, Зеленский признал, что он должен быть реалистичным относительно перспектив быстрого урегулирования, учитывая, что пока переговоры шли на уровне делегаций, без участия президента России Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Президент Украины ранее заявил, что по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией. При этом он предложил включить в список стран — гарантов безопасности будущего договора Индию и Китай. Глава государства подчеркнул, что готов в любое время сесть за стол переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить любые темы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Москва предложила Киеву включить в этот список Белоруссию. Он пояснил, что сейчас данный вопрос согласовывается. По словам главы МИД РФ, Киев хотел бы видеть в качестве гарантов безопасности все прилегающие к Украине страны, а также ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.