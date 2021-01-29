Зеленский сообщил о нехватке вакцины, поставленной на Украину ЕС

https://static.news.ru/photo/28552fe4-627e-11eb-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины вопросом геополитики. Глава государства рассыпался в благодарностях Евросоюзу за инициативу по созданию механизма передачи вакцины от коронавируса странам-партнёрам.

Зеленский назвал поставку препарата не только вопросом здоровья и жизни и украинцев, но и политическим вопросом. Также украинский лидер проинформировал главу ЕК о том, что препарата, выделенного в рамках фонда COVAX , не хватит для вакцинации необходимой критической прослойки населения, пишет РИА Новости.

В связи с этим президент Украины призвал Еврокомиссию к более активному участию в переговорах между Украиной и производителем вакцин для ускорения поставок препарата в страну.

Накануне Киев отказался от использования российской вакцины «Спутник V», предложенной стране президентом Владимиром Путиным. Украинские власти назвали спасительный препарат «гибридным оружием» России против Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины готовы выкупить у Европейского союза излишки вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. По его словам, команды Минздрава уже занимаются работой над пилотным проектом вакцинации.