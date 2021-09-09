Зеленский сообщил о готовности Украины вступить в НАТО

Киев готов ко вступлению в НАТО, стране кажется, что она нужна Альянсу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках форума YES Brainstorming. Слова украинского лидера приводит РИА Новости. До этого киевские власти не раз говорили о желании вступить в НАТО.

По мнению Зеленского, уровень украинской армии и специалистов совпадает с требованиями Альянса. Он считает, что проходящие в стране реформы в первую очередь нужны народу Украины, а не НАТО и Евросоюзу.

Мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет, — подчеркнул Зеленский.

Ранее в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ примет контрмеры в случае, если Украина вступит в состав НАТО. Через союз с Украиной НАТО приблизит военную инфраструктуру к границам России, и это вынудит принимать меры, чтобы обеспечить безопасность страны, считает представитель Кремля.