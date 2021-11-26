Зеленский сообщил, что передал России список на обмен удерживаемых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал России через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список на обмен удерживаемых граждан. Ответа российской стороны пока нет, сказал Зеленский на пресс-конференции, посвящённой экватору его срока пребывания на посту, сообщает РИА Новости.

У нас есть верифицированный полный список... Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом, у него была встреча с президентом РФ, и он списки передал российской стороне. Я хочу его поблагодарить, потому что он просил за это, он просил в целом и за крымских татар. Я его поблагодарил. Ждём ответа, ответа пока нет, — заявил Зеленский.

Речь идёт о списке из 450 украинцев, которые осуждены в России и в Донбассе.

Президент России Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом 29 сентября в Сочи. Повестка визита президента Турции не включала тему Крыма, а была посвящена, к примеру, сирийскому вооружённому кризису. Путин признал, что, несмотря на непростое развитие диалога, стороны «научились находить компромиссы, выгодные обеим странам».

Диалог лидеров двух стран в проходил тет-а-тет, несмотря на то что Эрдогана в поездке сопровождали высокопоставленные делегаты.