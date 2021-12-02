«Он солгал»: политолог объяснил заявления Зеленского о «госперевороте»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил агентурную информацию о планирующемся 1 декабря государственном перевороте, к организации которого якобы может быть причастен украинский олигарх Ринат Ахметов. Однако в этот день прошли два мирных митинга, которые завершились спокойно. Зеленский «солгал, никакой госпереворот не готовится», заявил политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что подобными заявлениями украинский лидер хотел получить оправдание для раскручивания маховика политических репрессий против бизнесмена.

Эксперт обратил внимание на недавно принятый украинским лидером «закон об олигархах», согласно которому «можно произвольно объявить любого крупного бизнесмена олигархом и отобрать у него политическую власть, влияние и собственность». По его мнению, после этого каналы, которыми владеет Ахметов, начали «активно критиковать Зеленского».

Все крупные политические и экономические фигуры на Украине были вынуждены перейти в оппозицию Зеленского, — отметил Марков.

Он подчеркнул, что Зеленский злоупотребляет таким инструментом, как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и принимает решения вне правового пространства. По мнению Маркова, он также хочет такими действиями заручиться поддержкой Запада.

Одновременно он хочет получить поддержку от США, так как именно они являются главными диктаторами на Украине и дают окончательное одобрение на применение политических репрессий, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Ахметов назвал сплошной ложью обнародованную Зеленским информацию о его якобы участии в планировании госпереворота. Он обратил внимание, что является крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем государства. Ахметов пообещал продолжить защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.