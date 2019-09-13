https://static.news.ru/photo/22f2da94-d5fb-11e9-ba2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна «завершить войну и вернуть свои территории».

Он подчеркнул, что защитники Незалежной «должны вернуться победителями».

Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. ​Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому — дипломатия, — сказал украинский лидер, выступая в Киеве в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия».

Зеленский также призвал Запад сохранить санкции в отношении Москвы до тех пор, «пока не будет мира». Политик назвал ограничительные меры мощным и действенным оружием дипломатии.

В августе в ходе официального визита в Анкару он заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева. Зеленский добавил, что после этого в истории страны появится новый праздник, который будут отмечать ежегодно, напоминая о воссоединении крымско-татарских семей, писал News.ru.