Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна «завершить войну и вернуть свои территории».
Он подчеркнул, что защитники Незалежной «должны вернуться победителями».
Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому — дипломатия, — сказал украинский лидер, выступая в Киеве в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия».
Зеленский также призвал Запад сохранить санкции в отношении Москвы до тех пор, «пока не будет мира». Политик назвал ограничительные меры мощным и действенным оружием дипломатии.
В августе в ходе официального визита в Анкару он заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева. Зеленский добавил, что после этого в истории страны появится новый праздник, который будут отмечать ежегодно, напоминая о воссоединении крымско-татарских семей, писал News.ru.