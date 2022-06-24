Зеленский собрался уволить главу СБУ за некомпетентность Politico: Зеленский сменит главу СБУ и друга детства Баканова за некомпетентность

Украинский лидер Владимир Зеленский собрался уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, так как он не справляется со своими обязанностями, пишет издание Politico со ссылкой на четыре источника в офисе президента. Отмечается, что глава государства хочет найти более подходящего человека для ведомства, учитывая происходящее на Украине. Автор материала утверждает, что Зеленский переживает из-за увольнения человека из ближайшего окружения.

Зеленский хочет заменить Баканова, который сейчас руководит украинским разведывательным агентством, кем-то более подходящим для должности главы СБУ, — сказано в публикации.

Баканов является другом детства нынешнего президента Украины, который также руководил его предвыборной кампанией и компанией «Квартал 95».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские военные из батальона «Кракен» собираются устроить провокацию в детской городской больнице в Харькове, чтобы затем обвинить российские войска в нанесении удара по гражданскому объекту. На место будущей провокации уже приехали представители западной прессы, добавил военный. Здание уже заминировали и готовят к взрыву, когда российская артиллерия начнет наносить удары по военной инфраструктуре Харькова.