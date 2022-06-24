Украинский лидер Владимир Зеленский собрался уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, так как он не справляется со своими обязанностями, пишет издание Politico со ссылкой на четыре источника в офисе президента. Отмечается, что глава государства хочет найти более подходящего человека для ведомства, учитывая происходящее на Украине. Автор материала утверждает, что Зеленский переживает из-за увольнения человека из ближайшего окружения.
Зеленский хочет заменить Баканова, который сейчас руководит украинским разведывательным агентством, кем-то более подходящим для должности главы СБУ, — сказано в публикации.
Баканов является другом детства нынешнего президента Украины, который также руководил его предвыборной кампанией и компанией «Квартал 95».
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские военные из батальона «Кракен» собираются устроить провокацию в детской городской больнице в Харькове, чтобы затем обвинить российские войска в нанесении удара по гражданскому объекту. На место будущей провокации уже приехали представители западной прессы, добавил военный. Здание уже заминировали и готовят к взрыву, когда российская артиллерия начнет наносить удары по военной инфраструктуре Харькова.