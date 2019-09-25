https://static.news.ru/photo/26ae5fd4-dfc7-11e9-aecd-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него никто не оказывал давление.

Он назвал летний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом хорошим и отметил, что политики говорили о многом, передаёт РИА Новости.

Я думаю, что вы это прочитали [в расшифровке], что никто на меня не давил, — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что он сам не давил ни на каких украинских чиновников для начала расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее украинский лидер уже говорил, что давить на него может только его шестилетний сын.

Как писал News.ru, в США обнародовали стенограмму разговора Трампа и Зеленского, произошедшего 25 июля. Эта телефонная беседа послужила основанием для начала процедуры импичмента главы Белого дома.

Кроме того, в разговоре с Трампом Зеленский выступил с обвинениями Германии и Франции в несоблюдении санкций в отношении Москвы.