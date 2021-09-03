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Зеленский сделал «загадочное» заявление на встрече с Байденом

08:20, 06 сентября 2021
Зеленский сделал «загадочное» заявление на встрече с Байденом Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сделал «загадочное» заявление по Минским соглашениям на встрече с главой США Джо Байденом в рамках своего официального визита в Соединённые Штаты. Об этом сообщает обозреватель Марк Эпископос в статье National Interest.

В Киеве предполагают, что более активное участие Вашингтона в «нормандском формате» может стимулировать пересмотр Минских соглашений или даже спровоцировать появление параллельного формата. Но Белый дом отклоняет любые подобные предложения, и недавний визит Зеленского не стал исключением, — заявил Эпископос.

Во время разговора о Минских соглашениях Зеленский предложил Байдену «представительство на уровне президента» в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Глава США уточнил, имеет ли Зеленский в виду альтернативу «нормандскому формату», на что президент Украины загадочно заявил, что речь идёт о «каком-то формате».

Автор статьи отметил, что несмотря на практически полное прекращение военных действий на территории ДНР и ЛНР, обе стороны Минских соглашений пока что очень далеки от соблюдения этих условий.

Ранее советник главы офиса президента Украины заявил, что Зеленского «больше нет на крючке» Минских соглашений.

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