Зеленский сделал «загадочное» заявление на встрече с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сделал «загадочное» заявление по Минским соглашениям на встрече с главой США Джо Байденом в рамках своего официального визита в Соединённые Штаты. Об этом сообщает обозреватель Марк Эпископос в статье National Interest.

В Киеве предполагают, что более активное участие Вашингтона в «нормандском формате» может стимулировать пересмотр Минских соглашений или даже спровоцировать появление параллельного формата. Но Белый дом отклоняет любые подобные предложения, и недавний визит Зеленского не стал исключением, — заявил Эпископос.

Во время разговора о Минских соглашениях Зеленский предложил Байдену «представительство на уровне президента» в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Глава США уточнил, имеет ли Зеленский в виду альтернативу «нормандскому формату», на что президент Украины загадочно заявил, что речь идёт о «каком-то формате».

Автор статьи отметил, что несмотря на практически полное прекращение военных действий на территории ДНР и ЛНР, обе стороны Минских соглашений пока что очень далеки от соблюдения этих условий.

Ранее советник главы офиса президента Украины заявил, что Зеленского «больше нет на крючке» Минских соглашений.