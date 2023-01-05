Зеленский: у Запада нет причин отказывать Украине в поставках танков

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у западных стран нет причин отказывать Киеву в поставках танков, передает ТАСС. Об этом украинский лидер заявил после телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Сейчас нет никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины по итогам переговоров с Макроном, что Киев все-таки получит больше бронетехники, включая танки французского производства.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказал мнение, что, если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Он рассказал, что немцы будут воевать с россиянами под Берлином и Штутгартом. Он выразил свое недовольство тем, что немецкое руководство проводит социологические исследования на предмет отправки военной техники Киеву.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Германии ждут сигнала от президента США Джо Байдена о передаче Киеву танков Leopard-2. Он добавил, что решение о новых поставках танков и самолетов будет принято совместно. По его словам, Германия способна оказать помощь Киеву «в режиме реального времени».