Зеленский обвинил Россию в создании условий для энергетической бедности Зеленский: Россия намеренно создает условия для энергетической бедности миллионов человек

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Россия намеренно старается создать условия для энергетической бедности жителей планеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский на экстренном заседании Совбеза ООН. По его словам, десятки миллионов людей лишены доступа к электричеству.

Россия намеренно старается вызвать энергетическую бедность у десятка миллионов человек, лишив их доступа к электроэнергии и повышая цены на энергию. Это делается постоянными членами Совета Безопасности, которые все еще пользуются правом вето, — сказал он.

Ранее Россия запросила проведение срочного заседания для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС в связи с непрекращающимися украинскими провокациями. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в ходе заседания, что любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую безопасность ЗАЭС, недопустимы.

Гутерриш призвал стороны гарантировать безопасность атомной станции. Он также отметил, что ООН готова обеспечить поездку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласятся Россия и Украина.

Ранее Совет Безопасности ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании организации. Россия выступила против, подчеркнув, что это противоречит правилам Совета.

Инициатива участия Зеленского в заседании исходила от постпредства Украины при ООН. Постоянный представитель Китая при всемирной организации, председатель Совбеза в августе Чжан Цзюнь вынес данный вопрос на голосование. 13 членов СБ высказались за участие украинского лидера, против проголосовала только Россия, а Китай воздержался.