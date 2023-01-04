Зеленский: Россия бросит все силы, чтобы изменить ситуацию на Украине

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти России сделают все, чтобы изменить нынешнюю ситуацию на Украине. Он добавил, что украинские военные готовятся сорвать «российский сценарий». Глава государства при этом не уточнил, в чем именно заключается план российского военного командования, передает URA.RU.

Только что говорил с премьер-министром Канады и это четвертый международный разговор за сегодня. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все силы на то, чтобы перевернуть ситуацию на Украине, — сказал Зеленский.

В ходе общения с главой правительства Канады президент Украины поблагодарил своего коллегу за оказанную Киеву поддержку.

Глава британского правительства Риши Сунак ранее пообещал, что страна начнет новые поставки военной техники Киеву в ближайшие недели и месяцы. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак указал на продолжающуюся поддержку Лондона и напомнил про поставку тысячи зенитных ракет. Глава кабмина при этом не стал уточнять тип, количество и стоимость передаваемого вооружения Киеву. С момента начала специальной операции Великобритания поставила Украине оружие на $3,6 млрд.