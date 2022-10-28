Зеленский: России понадобится новая волна мобилизации

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что России скоро может понадобиться новая волна мобилизованных военнослужащих. Украинский лидер не объяснил свою позицию, но отметил, что Киев начинает к этому готовиться. Глава государства добавил, что Москва с помощью мобилизованных войск оказывает давление на позиции бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных. Уже скоро России может понадобиться новая волна военнослужащих. Мы к этому готовимся, — сказал Зеленский.

Он также указал на то, что ВСУ укрепляет воздушную обороны страны, чтобы защитить критическую инфраструктуру страны.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Он добавил, что Россия якобы дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп. По его словам, всего их в Херсонском направлении приблизительно 30. По его словам, это огромная военная сила, которую «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».