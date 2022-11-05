Зеленский решил создать флот морских дронов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать морские дроны после атаки на Севастопольскую бухту. О запуске на следующей неделе «еще одного фандрейзингового направления» украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление — будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем, — сказал Зеленский в своем очередном видеообращении.

Военный эксперт Владимир Евсеев ранее заявлял, что беспилотные подводные аппараты, которые использовали украинские военные при атаке на Севастопольскую бухту, действительно могли быть поставлены ВСУ из Великобритании. По его словам, подобные устройства трудно обнаружить, поскольку они небольшого размера и могут использовать технологию стелс (низкой наблюдаемости).

Ранее руководство британской разведки подписало соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины о создании и обучении украинской «партизанской террористической армии». Новая структура будет проводить «разведывательные и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ».