Зеленский «раздвоился» на выступлении в Генассамблее ООН Зеленский слушал самого себя на выступлении в ходе ГА ООН из-за ошибки монтажа

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

На выступлении в Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский слушал самого себя из-за ошибки монтажа. На украинском телевидении показали кадры, где украинский лидер выступал перед большой аудиторией, а одним из зрителей случайным образом оказался он сам. Таким образом на канале, по всей вероятности, решили смонтировать видео с кусками других выступлений в ООН. При этом на самом деле зал был полупустым.

Ранее президент США Джо Байден оконфузился во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях сессии Генассамблеи ООН. Американский лидер сначала врезался во флаг Бразилии, а потом забыл про дипломатический жест в виде рукопожатия.

Неловкие ситуации продолжили преследовать президента и после начала выступления. Прослушав речь да Силвы, Байден не смог разобраться с собственной гарнитурой, а потом уронил наушник. Затем президент заявил об «экономическом видении восстановления экономики посередине и снизу вверх».

До этого Байден оказался в неловкой ситуации во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое. Он запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках. В зале раздался смех, после чего американский президент обратился за помощью к ассистентам. Он напомнил им, что ожидал от журналистов всего пять вопросов.