Зеленский разбазаривает мощи Ильи Муромца Власти Украины вывозят мощи святых из Киево-Печерской лавры

Фото: lavra.ua

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Украины договорились с ЮНЕСКО и швейцарским НКО «Международный альянс по защите культурных ценностей в зонах конфликтов» вывезти древние иконы, церковную утварь и даже мощи русских святых из Киево-Печерской лавры на Запад. По словам Нарышкина, некоторые иконы уже выставлены в Лувре. И пока Египет, Бенин, Греция, Индия требуют вернуть некогда похищенные у них западными колонизаторами святыни, «цивилизованный мир» возвращается к прежней практике. Благо, Украина реально превращена в новую колонию.

Повторение истории со скифским золотом

Собственно, уже история со скифским золотом, античными артефактами, вывезенными из крымских музеев в Нидерланды, была крайне показательна. Воспользовавшись событиями Крымской весны, местные искусствоведы в штатском сначала задержали золотые украшения у себя, затем через суд постановили вернуть их Украине. Но на деле драгоценные экспонаты так и остаются в Амстердаме. Видимо, еще найдется тысяча причин, по которым их нельзя будет отравлять назад — в шесть крымских музеев.

Теперь пришла очередь и захватываемых украинскими раскольниками церковных сокровищ. Фактически необандеровцы идут по пути ненавидимых ими большевиков, которые также широко распродавали достояние православной церкви на Запад. Но если те решения можно было еще как-то объяснить голодом и разрухой, то у нынешнего разрушения древних духовных основ украинского православия могут быть два объяснения.

С одной стороны, это нагнетание истерики по поводу ужасов российской «агрессии», поскольку экскурсии высокопоставленных визитеров в Бучу уже не дают прежнего психологического эффекта. Притом что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам, которые, если и страдают, то по причине размещения в жилых кварталах украинских средств ПВО.

А во-вторых, вполне возможно, что западные спонсоры потребовали каких-то реальных залоговых ценностей на фоне обещаний выделить Киеву еще $50 млрд. Мол, денег, конечно, не вернуть. Ну пусть хотя бы останутся бесценные сокровища, имеющие и реальную аукционную ценность. И скифское золото также годится для конечных расчетов.

Фото: Werner Forman Archive/Global Look Press Скифское золото

Еще больше разделить русских и украинцев

Понятно, что украинцев корежит, когда о них и русских говорят как о едином в сущности народе. С едиными историческим и культурологическими корнями. Вот эти корни Зеленский сотоварищи пилят с особым ожесточением. Только что им лично введен запрет на ввоз на Украину русских книг, а теперь из страны поспешно вывозят предметы и символы единого прошлого восточных славян.

Видимо, без мощей русских святых проще продолжать промывать мозги особенно подрастающего поколения. Во времена польского владычества народ здесь уже пытались лишить исторической памяти, обрекая на вечное холопство. Достаточно вспомнить, что былины о богатырях, о подвигах Ильи Ивановича Муромца были записаны на русском Севере. На исторической Украине их уже не помнили.

Вывозя и мощи святого защитника земли русской, нынешние правители идут по пути еще средневековых поработителей. В ходу теперь исключительно гитлеровские приспешники. А потому не должно быть места для фигур патриотического звучания. Зачем, когда есть Мазепа, мечтавший отдать родной край Карлу XII, а самому стать герцогом белорусским.

Исторические скелеты в нашем шкафу

Впрочем, еще в 90-х в Москве неоднократно поднимались вопросы о необходимости возвращения из Киева, из Киево-Печерской лавры многих значимых для нас святынь. И мощей Ильи Муромца, и останков Юрия Долгорукова. Но и тогда новые украинские власти считали эти реликвии предметом мелочного торга. А у нас не хотели излишне нажимать на соседей. Больше занимались газовыми сделками.

А вот теперь и объединенный Запад может устроить с нами в самом недалеком будущем торг вокруг этих вывезенных вещей. Добиваясь каких-то преференций, уступок. Это у нас речь идет о намоленных святынях. Там все это расхожий товар.

Вот только пусть помнят, что Илья Муромец — небесный покровитель наших стратегических ядерных сил.