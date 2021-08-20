Зеленский расстроился из-за отказа Германии поставлять оружие на Украину

Киев расстроен отказом немецких партий, входящих в правящую коалицию ФРГ, поставлять оборонительное оружие Украине, заявил президент Владимир Зеленский. Украинского лидера цитирует немецкая газета Funke.

Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий, — сказал политик.

Он рассказал, что в Киеве ожидают помощи от Берлина по оснащению морского флота страны, а также хотят, чтобы Германия была партнёром Украины в «техническом смысле».

Сопредседатель партии «Зелёные» Роберт Хабек положительно отнёсся к идее продажи оборонительных вооружений Киеву. Он посетил Украину весной. Из-за такого предложения на родине его подвергли серьёзной критике, назвав его высказывание неосторожным. Рейтинги партии заметно снизились.

Дело в том, что Берлин не поставляет оружие в регионы с горячими точками. Это прописано в договоре, лежащем в основе работы правительства Германии. Поэтому предложение «Зелёных» формально не может быть выполнено.

У канцлера Германии Ангелы Меркель 22 августа запланированы переговоры с Зеленским. 20 августа она проведёт встречу с российским лидером Владимиром Путиным.