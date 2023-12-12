Зеленский рассорил президента и премьера Кабо-Верде RFI: Зеленский спровоцировал конфликт президента и премьера в Кабо-Верде

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улисиш Коррейа-и-Силва

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы не понравилась президенту страны Жозе Марии Невишу. В результате в государстве разразился внутриполитический кризис, сообщает радиостанция RFI.

Я был глубоко удивлен этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры, — отреагировал Невиш.

Встреча премьера Кабо-Верде с украинским президентом состоялась 10 декабря в аэропорту страны по пути Зеленского на инаугурацию президента Аргентины. При этом лидер южноафриканской страны счел, что проведение такого мероприятия у него за спиной является признаком «борьбы за лидерство», и раскритиковал главу правительства за «институциональную нелояльность».

Ранее стало известно, что Зеленский хотел встретиться со своим бразильским коллегой Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ. Просьба поступила в последний момент, когда бразильский лидер и представители МИД страны участвовали в саммите МЕРКОСУР.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что США используют Зеленского как марионетку. Он сравнил эту ситуацию с оппозиционером Хуаном Гуайдо, которого американские власти когда-то признали законным президентом Венесуэлы вместо него.