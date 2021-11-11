Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам въезжать на Украину

Электронная петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой рассмотреть запрет или ограничения на въезд россиянам в страну собрала более 25 тысяч подписей. Это обязывает главу государства дать на неё ответ. Об этом автор обращения — бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко сообщил в Facebook.

За рекордно короткий срок (8 дней и несколько часов) петиция о запрете гражданам РФ посещать территорию Украины или введения визового режима с государством-агрессором набрала необходимые 25 000 голосов. Спасибо всем, кто присоединился! — написал он.

По словам Стерненко, теперь перед Зеленским встал очень простой выбор. Если он защищает интересы граждан Украины, то обязан выполнить требования петиции.

Ранее украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк заявил, что хочет, чтобы Владимир Зеленский ввёл полный запрет на гастроли российских артистов, а также добился удаления их из Apple Music. Как отметил он в петиции к президенту, для него «дико и бесчестно, что на восьмом году войны на Украине не запрещены гастроли российских артистов». Петиция набрала свыше 25 тысяч голосов. Теперь её должен рассмотреть глава государства.