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Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам въезжать на Украину

19:28, 11 ноября 2021
Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам въезжать на Украину
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Электронная петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой рассмотреть запрет или ограничения на въезд россиянам в страну собрала более 25 тысяч подписей. Это обязывает главу государства дать на неё ответ. Об этом автор обращения —  бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко сообщил в Facebook.

За рекордно короткий срок (8 дней и несколько часов) петиция о запрете гражданам РФ посещать территорию Украины или введения визового режима с государством-агрессором набрала необходимые 25 000 голосов. Спасибо всем, кто присоединился!написал он.

По словам Стерненко, теперь перед Зеленским встал очень простой выбор. Если он защищает интересы граждан Украины, то обязан выполнить требования петиции.

Ранее украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк заявил, что хочет, чтобы Владимир Зеленский ввёл полный запрет на гастроли российских артистов, а также добился удаления их из Apple Music. Как отметил он в петиции к президенту, для него «дико и бесчестно, что на восьмом году войны на Украине не запрещены гастроли российских артистов». Петиция набрала свыше 25 тысяч голосов. Теперь её должен рассмотреть глава государства.

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