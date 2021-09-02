Зеленский рассказал, зачем Киеву оружие из США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что оружие, поставляемое Киеву из США, нужно для усиления обороноспособности страны. При этом он подчеркнул, что государство не продаёт это оружие в другие страны. Об этом Зеленский заявил в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Когда я приезжаю в США и благодарю за поддержку администрацию президента Байдена, и когда мы говорим про закупку, поставки оружия из США <...> — это говорит о том, что мой приоритет, а мы ничего не готовы просто так продавать и при мне этого не может быть, — чтобы всё это оружие было необходимо именно для мощности украинской армии, — сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина является мирным государством, а оружие ему нужно только для защиты своей территориальной целостности. Украинский лидер также прокомментировал «старые» контракты на закупку вооружения. По его словам, он «не знает», что было до него и какие контракты заключали предыдущие президенты страны.

Ранее Зеленский сравнил себя с американским предпринимателем Стивом Джобсом. По мнению украинского лидера, его путь в политику схож с идеей Джобса о создании Apple.