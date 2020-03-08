https://static.news.ru/photo/50827c60-6135-11ea-a488-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не передвигается на велосипеде из-за законодательства, которым определены меры безопасности главы государства. По этой же причине он не может переехать из здания в центре Киева в другое помещение.

Охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов, — сообщил в интервью The Guardian Зеленский.

При этом он пообещал «навести порядок», чтобы все «могли ездить на велосипеде». Зеленский также сообщил, что «порезал» свой президентский кортеж. Если раньше глава государства ездил в сопровождении 12–20 машин, то сейчас их число сократилось до трёх.

Как писал NEWS.ru, Зеленский признался, что его родным не нравится то, что он стал главой государства. По его словам, жена и старшая дочка пытаются держаться подальше от общественного внимания. При этом домочадцы вынуждены мириться с ограничениями, которые касаются вопросов безопасности. Он добавил, что дочка переживает подростковый кризис, а детям в это время нужна свобода.