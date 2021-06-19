Зеленский рассказал об усилении армии Украины в 572 раза

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Украинский лидер Владимир Зеленский написал в своём Telegram-канале, что вооружённые силы страны усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев.

Сегодня Вооружённые силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины, — заявил политик.

Ранее журнал The National Interest рассказал, что украинская армия испытывает дефицит вооружения. Киев может похвастаться лишь создание противокорабельной ракеты «Нептун», которая предназначена для усиления береговой охраны. Журналисты отмечают, что российская армия превосходит украинскую по военной мощи, поэтому Киев не сможет позволить себе полномасштабное противостояние с Москвой.