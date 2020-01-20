https://static.news.ru/photo/4b94073e-3b36-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с получением военной помощи от США, которая привела к импичменту американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что не делал ничего противозаконного и при этом не хотел бы вовлечения Украины во внутренние дела Вашингтона.

Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой, — заявил Зеленский в интервью изданию Times of Israel.

Он добавил, что намерен сделать всё, чтобы между Киевом и Вашингтоном были «хорошие, надёжные и прочные отношения». Тем более, что США являются для Украины стратегическими партнёрами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский не получил приглашения выступить в Израиле с речью на форуме по холокосту. При этом мероприятия, которые посвящены 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, украинский лидер посетит. Зеленский добавил, что надеялся на выступление, поскольку каждый четвертый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Украины.