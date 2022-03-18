Зеленский рассказал об итогах диалога о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия вынесет вердикт по вопросу предоставления Украине членства в ЕС в течение нескольких месяцев, написал в своём Twitter президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что он обсудил данный вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Имел предметный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мнение Еврокомиссии о заявке Украины по членству в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев, — сообщил он.

Зеленский ранее заявил во время выступления в бундестаге, что Украина обязательно вступит в Евросоюз. Он попросил ЕС поддержать данное стремление Киева.

Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок на вступление в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдавией. Теперь Европейская комиссия должна опубликовать свою точку зрения. Затем 27 государств решат, одобряют ли они Киеву, Тбилиси и Кишинёву оформление статуса кандидатов на вступление.