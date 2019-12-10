https://static.news.ru/photo/ebf67678-1b2c-11ea-9e1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине живут люди с неплохим образованием. Они могут говорить на русском, украинском, английском языках и не только. С таким заявлением выступил на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» президент европейского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что жители руководимой им страны имеют полное право разговаривать на любом удобном для них языке, включая русский.

Я говорил сегодня президенту России, что у нас всё это не запрещено. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском языке, — цитирует Зеленского сайт телеканала «Царьград».

Тема языка поднималась в отношении Зеленского не только на пресс-конференции. Президент Украины во время переговоров неаккуратно поднял бумаги, из-за чего стал виден текст его выступления. Оказалось, что он написан от руки и на русском языке.

Этот факт прокомментировал медиаэксперт Дмитрий Смирнов. Он подчеркнул, что речь Зеленского написана «на языке агрессора».

Как ранее писал NEWS.ru, в Париже состоялись очередные переговоры руководителей стран «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция), посвящённые ситуации в Донбассе и выполнению минских договорённостей.

Саммит на высшем уровне стал первым в своём роде с 2016 года. Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

До чего смогли тет-а-тет договориться два лидера — пока точно неизвестно, но ясно, что их личная беседа на русском языке ещё долго не будет давать покоя оппонентам украинского президента.