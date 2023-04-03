Зеленский рассказал о встрече с Помпео Зеленский сообщил, что встретился с экс-госсекретарем США Помпео

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 апреля, провел встречу с экс-госсекретарем США Майком Помпео. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. При этом деталей беседы он не привел.

Встретился с Майком Помпео, — сказал Зеленский в видеообращении.

Он также сообщил о встрече с делегацией конгрессменов США и поблагодарил Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

Ранее газета Politico сообщала, что Помпео прибудет на Украину 3 апреля. По данным издания, таким образом возможный кандидат на президентских выборах в США в 2024 году продемонстрирует свою поддержку Украины.

Некоторое время назад Майк Помпео заявил, что Пентагон обучал украинских солдат в течение очень долгого времени. Обучение проводилось, в том числе на территории США.

В свою очередь журналист Эл Хант в статье для издания The Hill написал, что в случае победы на очередных выборах президента США в 2024 году умеренного консерватора военная и финансовая поддержка Украины окажутся под вопросом.