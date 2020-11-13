Заболевший COVID-19 Зеленский рассказал о своём состоянии

https://static.news.ru/photo/148dfc0e-26a4-11eb-9de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Володимир Зеленський/twittter.com

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и продолжает работать удалённо, находясь на самоизоляции. Об этом он сообщил из больницы, где лечится от коронавируса.

Ранее стало известно, что Зеленский заразился коронавирусом. Кроме того, та же болезнь была диагностирована у главы его офиса Андрея Ермака. Они проходят лечение в больнице «Феофания» в Киеве.

Я продолжаю работать дистанционно, находясь на самоизоляции. Чувствую себя достаточно хорошо. Говорят, что главный залог выздоровления — это хорошее настроение, — поделился политик в своём видеоблоге в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что хочет на личном примере показать жителям страны, что COVID-19 — это «не чума». Кроме того, он справится с болезнью не хуже, чем другие украинцы.

За всё время пандемии на Украине коронавирус выявили у 525 176 человек, выздоровели — 238 811 человек, зафиксировано летальных случаев — 9508.

По последним данным статистики коронавируса в мире на 14 ноября 2020 года, лабораторно подтверждено 53 747 063 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 37 430 277, умерли от коронавируса — 1 309 820 человек. По последним данным, в мире за сутки количество заболевших COVID-19 стало больше на 606 497 человек, выздоровело 222 872 человека, скончались 9025.

Как писал NEWS.ru, Зеленский будет рассказывать новости о наиболее важных событиях лично в формате видеообращений.