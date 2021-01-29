Зеленский рассказал о своей злости на Трампа

https://static.news.ru/photo/ca17b358-62f4-11eb-9737-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Володимир Зеленський/twittter.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что испытывает злость по отношению к бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Издание Axios в своём Twitter -аккаунте опубликовало беседу журналиста с украинским президентом.

Вижу, вы злы на президента Трампа? Возможно, немного, да? — спросил корреспондент.

. @jonathanvswan : âI can see youâre angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?â

Ukrainian President @ZelenskyyUa : âA little bit.â #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Зеленский ответил, что немного злится. При этом он не назвал причины своей обиды.

Полная версия интервью будет опубликована 31 января.

Незадолго до своего ухода с поста президента США Дональд Трамп заявил, что не имеет желания предоставлять военную помощь Украине. Так, стало известно, что бывший американский лидер неоднократно требовал от властей перестать помогать Киеву «в качестве возмездия за его действия в 2016 году» и «рычага давления» на страну, чтобы она провела расследование в отношении нынешнего президента США Джо Байдена.

Как писал NEWS.ru, летом 2019 года Дональд Трамп заявил занимавшему в тот момент пост помощника главы страны по нацбезопасности Джону Болтону о том, что намерен продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не проведёт расследование по делу бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына. Самого Трампа Демпартия США обвиняла в том, что он давил на Киев, чтобы дискредитировать своего соперника на выборах 2020 года Джо Байдена. 5 февраля 2020 года Сенат Конгресса США оправдал президента Трампа по обеим статьям обвинения импичмента.